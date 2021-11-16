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GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR ile 4346 işçi alıyor

GSB, İŞKUR aracılığı ile 3 bin 243 sürekli işçi almaya hazırlanıyor. İŞKUR, GSB için alınacak personelleri belirlemek için önce kura yaptı sonra adayları mülakat sınavına aldı. Peki İŞKUR, GSB mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR ile 4346 işçi alıyor

GSB yani Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. GSB 4 bin 346 işçi alımı ile ilgili süreci İŞKUR yönetiyor. İşte GSB personel alımı ve mülakat sonuçlarına dair detaylar...

İŞKUR, GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından gönderilen nihai kura listelerde yer alan adayların evrak teslimi tamamlanmıştı. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri İl Müdürlüklerin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilmişti. Ancak mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. GSB, mülakat sonuçlarına dair açıklama yaparsa detaylar haberimizde olacak.

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