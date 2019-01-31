ABD'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğini alan Guaido, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri ile gizli toplantılar düzenlediğini öne sürdü.

Guaido, "Ordunun Maduro'dan desteğini geri çekmesi, hükümette değişiklik sağlanması için oldukça önemli. Görevde olanların çoğunluğu ülkenin son dönemdeki yaşadıklarının savunulamaz olduğu konusunda hemfikir" dedi. Muhalefetin insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiğini ifade eden Guaido, görüştüğü kişilerin kimlikleri ve görevleri hakkında bilgi vermedi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, başsavcılığın talebi üzerine kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido'nun ülkeden ayrılmasını yasaklayarak banka hesaplarını dondurmuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinin erken seçim talebini reddeden Devlet Başkanı Maduro, Rus medyasına yaptığı açıklamada Venezuela’nın iyiliği için muhalefet ile görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.