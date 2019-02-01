Venezuela’da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başkent Caracas’daki Venezuela Merkez Üniversitesinde planın ayrıntılarını paylaştı. Planın temel unsurlarını, “Yaşadığımız korku devletini iyileştirmek ve halkın hizmetine sunmak. Yatırımları çekebilmek için güven oluşturarak Venezuela’ya yeniden dünyaya entegre etmek.” şeklinde sıralayan Guaido, halkın sıkıntı çektiği elektrik ve hizmetlerdeki sorunlarla mücadele edileceğini bildirdi.

Guaido, “Bu planın merkezinde halk var.” dedi. AA'nın haberine göre; Hazırlanan planın uygulanması için en önemli sektörlerin, “Çiftçiler, silahlı kuvvetler ve uluslararası toplum” olarak açıklayan Guaido, Avrupa Parlamentosu'nun kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını hatırlattı.

Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleyen Rusya ve Çin’e de anlaşma ve fırsatları arama çağrısında bulundu. İnsani yardımın birincil öncelik olduğuna işaret eden Guaido, ülke planının yeni olmadığını, yıllar süren çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını kaydetti.

Guaido, halkı cumartesi günü başta Caracas olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenecek gösteriler için sokağa çıkmaya davet etti.