Guardian: Başbakan Rishi Sunak erken seçim kararı alacak
Britanya'da erken seçim yapılacağı ileri sürüldü. The Guardian'ın bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Başbakan Riski Sunak'ın temmuzda yapılacak seçimi bugün duyuracağı iddia edildi
Giriş: 22.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:45
Birleşik Krallık’ta erken seçim kararı alınacağı iddia edildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde Başbakan Rishi Sunak’ın bugün yapacağı duyuruyla, temmuzda seçim yapılacağını açıklayacağı yazdı.
Britanya kanalı ITV’de görev yapan editör Anushka Asthana, seçim tarihinin 4 Temmuz olduğunu ifade etti.
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