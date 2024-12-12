Gübretaş'tan 70 milyon Euro'luk yatırım

Gübretaş 'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin Söğüt Altın Madeni'nde yatırım yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının 7 Ekim'de duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri AŞ ile bugün sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.