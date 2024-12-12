Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.058,47 %-0,40
        DOLAR 34,8888 %0,02
        EURO 36,7631 %0,34
        GRAM ALTIN 3.042,78 %-0,11
        FAİZ 43,53 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,05 %0,85
        BITCOIN 100.569,00 %-1,03
        GBP/TRY 44,6340 %0,27
        EUR/USD 1,0507 %0,10
        BRENT 73,78 %0,35
        ÇEYREK ALTIN 4.974,95 %-0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gübretaş'tan 70 milyon Euro'luk yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Gübretaş'tan 70 milyon Euro'luk yatırım

         Gübretaş Maden Yatırımları AŞ, Söğüt Altın Madeni'nde 70 milyon Euro'luk yatırım yapılması için sözleşme imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 08:01 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gübretaş'tan 70 milyon Euro'luk yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gübretaş 'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin Söğüt Altın Madeni'nde yatırım yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının 7 Ekim'de duyurulduğu anımsatıldı.

        Açıklamada, "Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri AŞ ile bugün sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Sözleşme tutarının vergi ve nakliye hariç 70 milyon Euro olduğu belirtilen açıklamada, yüzde 30'nun peşin, geri kalan kısmının ise tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödeneceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Ankara'da tarihi anlaşma
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?