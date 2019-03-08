Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Güçlü, cesur, fedakar kadınların gününü kutlamak için bir fırsat. Bugün biraz da her fedakarlığı göğüsleyen kadınların kendi sağlıklarıyla ilgili konularda ihmalkar davranmamalarına dikkat çekmek gerekiyor. Öyle ki, hastalığı haber veren bazı sinyalleri göz ardı etmemek, hastalığın erkenden yakalanmasına ve tedavide başarı şansının artmasına olanak sağlıyor.

Uzmanlar, kadınlarda en sık görülen kanserlerin meme kanseri, kolorektal kanserler (bağırsak),endometrium (rahim),akciğer, serviks (rahim ağzı),cilt ve yumurtalık (over) kanseri olduğunu belirtiyor.

Peki, hangi kanser hangi belirtiyle geliyor? Hangi şikayetleri ciddiye almak ve bir hekimin kapısını çalmak gerekiyor? İşte kadınları tehdit eden o belirtiler ve yapılması gerekenler...

BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Özcan Yıldız, kadını tehdit eden bu kanserlere karşı belirtileri ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Meme Kanseri

Cilt kanserini hariç tutacak olursak kadınlarda yaşam boyu en sık rastlanan kanser çeşidi meme kanseridir. Bu nedenle kadınlar meme kanserinden korunmak için bu kanser hakkında bilgi sahibi olmalıdır. En iyi korunma yöntemi kanser henüz yayılmamışken ve kolay tedavi edilebilir haldeyken tanıyı koyabilmektir. Meme kanserinin en sık belirtisi; meme ya da koltuk altında oluşan ve gitgide büyüyen genellikle ağrısız kitle, memede renk değişikliği, şişlik ve portakal kabuğu görüntüsü ve meme başından gelen kanlı akıntıdır.

Ne yapılmalı?

* 40-44 yaş arası kadınlar, yıllık mamografi takibine başlayabilir.



* 45-54 yaş arası kadınlar yıllık mamografi yaptırmalıdır.



* 55 yaşından sonra 2 yılda bir ya da hasta isteğiyle yıllık mammografi takibine devam edilmelidir.



* Hasta yaşı mamografi takibini durdurmak için geçerli bir sebep değildir. Sağlıklı her kadın en az 10 yıl yaşam beklentisi varsa mamografi takibine devam edebilir.



Kolon Kanseri

Kalın bağırsak kanserleri kolon ve rektum olmak üzere iki grupta incelenir. Ailede kolon kanseri hikâyesi olanlar, polip öyküsü olanlar, sigara içenler, şişman olanlar, durağan bir yaşam tarzına sahip olanlar ve iltihabi bağırsak hastalığı olan kadınlarda daha sık kolon kanseri görülür.

Kolon ve rektum kanserlerinin en sık belirtisi; kanlı ve ağrılı dışkılama, karın ağrısı ve kabızlık bazen ishal ya da kansızlıktır.

Ne yapılmalı?

* Kolon kanserleri çoğunlukla polip olarak başlar. Bu nedenle 45 yaşına gelmiş her kadın 10 yılda bir kolonoskopi taramasına başlamalıdır.

* 75 yaşından sonra kolonoskopi gerekip gerekmediğini doktorunuza danışınız.

* Kolonoskopi yapılamıyorsa bir başka yöntem yıllık gaitada (dışkı) kan gizli kan tayinidir. Yine 5 yılda bir BT kolonografi ya da rektosigmoidoskopi diğer yöntemlerdir.

Rahim Kanseri

Rahim kanseri en sık 55 yaşından sonra görülür. Östrojen ve bazı ilaçları kullanmak riski artırır. Erken yaşlarda adet görmeye başlama, menapoza geç girme, çocuk sahibi olmama ya da olamama ve obezite riski artıran sebeplerdir. Belirtisi; adetten bağımsız kanamalar.

Ne yapmalı?

Adetten bağımsız kanamalar en sık görülen yakınma olduğu için bu konuda bilinçli olmak çok önemlidir.

Akciğer Kanseri

Akciğer kanserinin en sık belirtileri kanlı balgam, geçmeyen öksürük, iştahsızlık ve kilo kaybıdır.

Ne yapmalı?

* Her 10 akciğer kanserinden 8’inin nedeni sigaradır. Ancak sigara içmeden de akciğer kanseri oluşabilir ancak bu durum sık değildir.



* Akciğer kanseri sigarayı bırakmakla önlenebilen bir kanser türüdür. 55-74 yaş arasındaysanız ve 30 paket-yıl sigara öykünüz varsa son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış olasınız bile yıllık düşük doz kontrastsız akciğer tomografisi çektirmek akciğer kanserinden sizi kurtarabilir.



Rahim Ağzı Kanseri

Serviks kanserinin en sık belirtileri anormal kanamalar, vajinal rahatsızlık, kötü kokulu akıntı ve ağrılı idrar yapmadır.

Ne yapmalı?

Seksüel olarak aktif her kadında rahim ağzı kanseri gelişebilir. 21 yaşından itibaren tarama testleri başlamalıdır. 21-29 yaş arası 3 yılda bir PAP smear testi, 30-65 yaş arası PAP smear testine ek olarak HPV testi yapılırsa 5 yılda bir tarama yeterlidir. Sadece PAP smear testi ile devam edilirse 3 yılda bir taramaya devam edilir.

Yumurtalık Kanseri

Yaş ile birlikte yumurtalık kanseri görülme riski artar. 30 yaşından sonra doğum yapmak, kısırlık ya da hiç çocuk sahibi olmamak riski artıran sebeplerdir. Günümüzde yumurtalık kanseri için geçerli bir tarama yöntemi yoktur.

Ne yapmalı?

Bu konuda bilinç sahibi olmak, ailenizde yumurtalık, bağırsak ya da meme kanseri öyküsü varsa en küçük bir şüphede kadın doğumcunuz ile görüşmek en iyi korunma yöntemidir.