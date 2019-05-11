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Marko Guduric, heyecanla Dörtlü Final'i bekliyor

AA

Fenerbahçe Beko'nın Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon finalde kaybettikleri şampiyonluk kupasını bu sezon kaldırmak istediklerini söyledi

Marko Guduric

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertlilerin bu sezon bütün Avrupa Ligi maçlarında forma giyen istikrarlı oyuncusu Guduric, açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon ülkesinin başkenti Belgrad'da oynanan ve finalde Real Madrid'e kaybettikleri final maçını unutamadığını anlatan Guduric, şöyle konuştu:

"Orası benim, Kalinic'in ve başantrenörümüz Obradovic'in ülkesi. Geçen sene Belgrad'da kaybetmek bizim için zordu. Finali kaybetmek tüm takım arkadaşlarım için zordu. Belgrad'da finali kaybettiğimizden bu yana tekrar burada olmayı hayal ettim. Ben oyunumu geliştirmeye çalıştım. Takım olarak geliştik. Hep söylüyorum, Dörtlü Final tek bir maç üzerinden oynanıyor. Her şey olabilir."

"MAÇIN ANAHTARI MİCİC'İ DURDURMAK"

Marko Guduric, Dörtlü Final'in ilk maçında karşılaşacakları Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu olan vatandaşı Vasilije Micic'e dikkati çekti.

Micic'le 2015-2016 sezonunda Kızılyıldız'da birlikte forma giydiklerini hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Micic çok iyi bir oyuncu. Basketbolunu çok geliştirdi. Anadolu Efes'in lider oyuncusu diyebiliriz. Bizim için anahtar noktalardan birisi onu durdurmak olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan Guduric, "Dörtlü Final'de her maç zordur. Sakat oyuncularımız var ve zor bir maç olacak. Biz sezon başındaki ilk hedefimizi başardığımız için mutluyuz. Önümüzdeki hedef için de çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"OBRADOVİC'LE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN HAYALDİ"

Guduric, başantrenör Zeljko Obradovic'le çalışmanın kendisi için her zaman bir hayal olduğunu aktardı.

Obradovic'e övgüde bulunan Guduric, "Fenerbahçe'yle imza atma ihtimalim doğduğu an, inanılmaz mutlu oldum. Obradovic'le çalışmak benim için hayaldi. Fenerbahçe'ye imza attığım an kariyerim en önemli anlarından biriydi. Obradovic'le çalıştığım için çok çok mutluyum." diye konuştu.

"KISALARA ÇOK İŞ DÜŞECEK"

Guduric, takımdaki uzun oyuncuların sakatlık problemi yaşaması nedeniyle kısa oyunculara Dörtlü Final'de çok iş düşeceğini vurguladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit ve Galatasaray Doğa Sigorta maçlarının belli bölümünde sahada 5 oyun kurucuyla oynadıklarının hatırlatılması üzerine Guduric, şunları kaydetti:

"Kısalara çok iş düşecek. Uzun oyuncu rotasyonunda çok fazla sakatlık yaşıyoruz. Lauvergne ve Vesely oraları oynuyor ancak Datome ve Kalinic'in de o pozisyonlara destek verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu oyunculardan bazılarının yokluğu bizi etkiliyor ve oyun kuruculara farklı rol yüklüyor. Bu süreçte yeni şeyler denemek zorunda kaldık. Farkı bir basketbol oynama durumunda kaldık."

 

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