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Gül suyu faydaları nelerdir? Gül suyu cilde yararları n1

Çiçekli bahçelerin en sevilen çiçeği olan gül sadece bahçelerimizde değil hayatımızın içinde de çok büyük yer kaplıyor. Dikenli sapının aksine pamuk gibi yumuşak yapraklarıyla gül büyük bir güzellik mucizesini de içinde taşır. Ülkemizde adı gülle anılan şehirlerimizin olması gül suyuna ve gül suyu mucizesine kayıtsız kalmamızı engelliyor. Gül yapraklarının belli yöntemlerle kaynatılmasıyla elde edilen gül suyu cilt temizliğinden kozmetik ürünlerine yardımımıza koşan başlıca doğal ürünlerden biri. Peki, sürece Gül suyu faydaları nelerdir? Gül suyu cilde yararları

Gül suyu faydaları nelerdir? Gül suyu cilde yararları n1

Gül suyu; taze gül yapraklarının damıtılması ile oluşturulur. Gül suyunun faydaları oldukça fazladır. Zengin içeriği sayesinde kalp hastalığına kadar pek çok sağlık sorunu için kullanılır. Özellikle de cilt problemlerine karşı çok güçlü bir araçtır. Gül suyu doğal oluşu ve hoş kokusu ile her zaman cilt bakımlarında ilk sıralarda yer almaktadır. Güvenle cildinize uygulayabileceğiniz bir cilt dostudur gül suyu.

Gül Suyunun Faydaları Nelerdir?

• Gül Suyunun Sağlığımız Açısından Faydaları: Mutfaklarımızda da kullandığımız gül suyunun birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Muhallebiler, şerbetlere kattığımız gül suyu; mide hazımsızlığını önleyerek, sindirim sistemini hızlandırıyor. A vitamini, B vitamini, C vitamini ve D vitamini içeren gül suyu oldukça sağlıklıdır. İdrarın sökülmesine neden olan gül suyunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Gül suyu faydalıdır, ancak doğru kullanıldığı zaman. Gülsuyu tüketmeden önce doktora başvurun.
• Gül Suyunun Cilde Faydaları: Gül suyunu bir pamuk yardımıyla cildimize sürdüğümüzde kir ve yağ ile tıkanan gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Ancak gül suyu saf ve katıksız olmalıdır. Kimyasal madde içeren gül suları aynı etkiyi vermeyebilir. Bunun için gül suyunuzu evde yani hiçbir katkı maddesi kullanmadan kendiniz yapmalısınız. Katkısız gül suyunu cildinize sürdüğünüz zaman cildiniz ışıl ışıl parlayacaktır.


• Gül Suyu Saçlara da Faydalı: Evde hazırlanan ya da su katılmamış gül suyu saçları besleyerek kısa zaman içinde sağlıklı uzamasını sağlar. Boya gibi işlemler gören saç yıpranır gül suyu saçları parlatır ve sağlıklı olmasını sağlar. Saçları parlatır, kepeklenme gibi saç sorunlarını ortadan kaldırıyor. En iyisi evde yapılmış gül sularıdır. Kozmetik yerlerinde almış olduğumuz gül suları insan cildi üzerinde zararlı olabiliyor.


• Gül Suyu Baş Ağrılarını Azaltır: Gül suyu baş ağrılarına iyi geldiği herkes tarafından bilinir. Fakat şimdiki nesil eski tekniklerden çok ilaçları tercih ediyor. Oysa gül suyu yatıştırıcı etkisi ve soğutucu özelliği ile baş ağrılarınızı dindirmekte size oldukça yardım eder. Gül suyunu bir beze dökün ve başınızın ağrıyan bölgesine koyun 5-10 dakika bekletin. Ağrınızın hafiflediğini hissedeceksiniz.


• Gül Suyu Makyajınızı Temizler: Gül suyunun bir faydası da çıkmayan makyajlarınızın kolayca çıkmasına yardımcı olur. Gül suyunun en ekonomik ve kolay bir şekilde bulunan makyaj temizleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Makyaj çıkarmak için aldığımız bazı malzemeler makyajımızı çıkarırken cildimize zarar verebilir. Bu yüzden size gül suyu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
• Gül Suyu Çatlayan Ayak Topuğunu İyileştirir: Gliserin ve gül suyu ile yapacağınız karışımı ayağınızdaki çatlak yere sürdüğünüzde çatlakların gitmesi mümkün. Gliserinin yumuşatıcı etkisi sayesinde topuğunuzdaki çatlaklar şifa bulacak. Topuğunuza bu karışımı yatmadan önce sürün ve streç film ile sarın ve üzerine çorap giyin. Kalktığınızda ayağınızı yıkamayı unutmayın. Bu işlemi çatlaklar yok olana kadar sürmenizi öneriyoruz.
• Gül Suyu Sivilcelerden Kurtarır: Gül suyu ve limon karışımıyla, cildinizde çıkan ve sizi oldukça rahatsız eden çıban veya sivilce gibi lekelerden arınmanız da çok etkili bir formüldür. Doğru yapıldığı taktirde sizlere bir ilaç gibi gelecek olan gül suyu, sivilce izlerini de giderir. Ayrıca cildin kendi kendini tedavi etmesinde cilde katkı sağlar.


• Gül Suyu Gözlere Çok İyi Gelir: Gözlerimiz birçok nedenden dolayı zarar görmektedir. Özellikle sigara içen insanların dumanı gözüne kaçırması durumunda gözüne verdiği zarardan haberleri yoktur. Gül suyunu gözünüze 1 veya 2 damla damlatarak gözünüzü bir nebze rahatlatabilirsiniz.

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