Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sunuculuğunu Esra Sönmezer’in üstlendiği gecede Gülben Ergen, ‘İnfilak’ şarkısı ile ‘En İyi Albüm’ ve ‘Çocuklar Gülsün Diye’ projesiyle ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü almaya hak kazandı.

Gecede ayrıca Uğurkan Erez, Ertem Şener, Umut Akyürek, Nadide Sultan, Mustafa Keser ve Salih Keçeci ödül alan diğer isimler oldu.