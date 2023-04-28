Murat Ünalmış birlikte yer aldıkları Yer Gök Aşk dizisinde Havva rolünü canlandıran Birce Akalay ile 2011 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2012 yılında evliliklerini sonlandırdı ve Akalay 2014 yılında Küçük Ağa dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile evlendi. Güzel oyuncunun bu evliliği de 2017 yılında sonlandı.