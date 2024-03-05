Gülçin Santırcıoğlu: Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum
İbrahim Utku Başyazıcı ile evli olan Gülçin Santırcıoğlu, annelik hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Oyuncu; "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum" dedi
Gülçin Santırcıoğlu, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. 10 yıldır makine mühendisi İbrahim Utku Başyazıcı evli olan ünlü oyuncu, annelik hakkındaki görüşlerini anlattı.
Gülçin Santırcıoğlu; "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bencillik' diyen var ama özel okul... Ya da 'bu hayata çocuk getirilmez' değil demek istediğim şey... Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla... Sevgili olarak kalmayı istiyorum. Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum. Olana da helal olsun, güle güle büyütsün, diyeceğim hiçbir şey yok" dedi.