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'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da kahkaha tufanı var.

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Pogramda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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