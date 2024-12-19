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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show' yıllar sonra yeniden Diyarbakır'a gidecek

        'Güldür Güldür Show' yıllar sonra yeniden Diyarbakır'a gidecek

        'Güldür Güldür Show', 12'nci sezonunda yurt içi ve yurt dışı turnelerine hız kesmeden devam ediyor. Hollanda ve Almanya turnelerinden yeni dönen 'Güldür Güldür Show', bu kez 20 Aralık'ta Diyarbakır'a gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:29
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        'Güldür Güldür Show' yıllar sonra yeniden Diyarbakır'a gidiyor
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, ‘Güldür Güldür Show’, 12'nci sezonunda yurt içi ve yurt dışı turnelerine devam ediyor. 'Güldür Güldür Show', bir yandan çekimlerine devam ederken diğer yandan Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde sevenleriyle buluşuyor.

        Hollanda ve Almanya turnelerinden yeni dönen 'Güldür Güldür Show', bu kez 20 Aralık’ta Diyarbakır’a gidecek. Ekip, bu sefer Diyarbakır oyunu için hem oyuncular, hem seyirci büyük bir heyecan içinde. Yıllar sonra yeniden Diyarbakır seyircisi ile buluşacak olan 'Güldür Güldür Show', Diyarbakır turnesinden sonra 2025'te şubat, mart ve nisan aylarında Avrupa ve Türkiye turnelerine devam edecek ve seyircisinin karşısında olacak.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla gerçekleşen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

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