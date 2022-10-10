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Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir mesaj yayınladı.

Sabancı Vakfı'nın, kadınlar ve kız çocuklarının hayatın her alanında güçlenmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları için çalıştığını kaydeden Güler Sabancı, toplumsal gelişmenin en önemli koşulunun kız çocuklarını desteklemekten geçtiği belirtti.

Sabancı, "Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği endeksine göre ülkemiz 146 ülke arasında 124’üncü sırada bulunuyor. Bu endekste Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 134’üncü, eğitim olanaklarına erişimde 99’uncu sırada yer alıyor. Bu tablo karşısında da çok önemli sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Çünkü biliyoruz ki kız çocukları eğitimlerine devam ettiğinde büyük başarılar elde edebiliyor ve iyi yerlere gelebiliyor" dedi.

Bir kız çocuğunun hayatındaki küçük bir gelişimin ailesini, çevresini, ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inandıklarını kaydeden Sabancı, "Biz bu başarıyı onlara yaşatmak için her zaman elimizden geleni yapmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ANA GÜNDEM MADDEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türkiye’de sayıları 3.5 milyona ulaşan 18-29 yaş arasındaki her iki genç kadından birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığını vurgulayan Güler Sabancı, "Türkiye’de genç kadınların eğitim ve istihdama erişiminde başta toplumsal cinsiyet rolleri olmak üzere birçok engel ile mücadele ettiğini görüyoruz. Bu engellere baktığımızda ise çocuk, yaşlı, engelli bakımı gibi sorumluluklar, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, ataerkil aile yapısı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile iş gücüne katılımdaki eşitsizlikler gibi birçok faktörün öne çıktığını biliyoruz" görüşünü paylaştı.

Sabancı, yayımladığı mesajında genç kadınların eğitimde ve istihdamda yer almasının toplumsal gelişim için olmazsa olmaz bir konu olduğunu vurgulayarak, "Bu sebeple de Sabancı Vakfı olarak ülkemizdeki en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelen bu konuyu ana gündem maddemiz olarak gördük. Bu problem ışığında hayata geçirdiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını görünür kılarak tüm kurumları harekete geçirmeyi, onların farkındalığını artırmayı ve güçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.