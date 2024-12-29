Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz olmaya hazırlanıyor. 125 TL hisse fiyatına sahip firmanın halka arzından T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma toplamda 32 milyon 300 bin hisse dağıtacak. İşte, Gülermak Ağır Sanayi halka arzında netleşen detaylar...