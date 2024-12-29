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        Haberler Bilgi Ekonomi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz talep toplama tarihleri, lot miktarı, fon kullanımı, BIST kodu

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz oluyor! Talep toplama tarihleri nedir?

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. Firma halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını makine ve ekipman alımı için kullanacak. İşte, Gülermak Ağır Sanayi halka arzında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:15
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        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz olmaya hazırlanıyor. 125 TL hisse fiyatına sahip firmanın halka arzından T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma toplamda 32 milyon 300 bin hisse dağıtacak. İşte, Gülermak Ağır Sanayi halka arzında netleşen detaylar...

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        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

        3

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firmanın talep toplayacağı tarih henüz netleşmedi.

        4

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı henüz netleşmedi.

        5

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firma talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek ancak şu anda net bir tarih açıklanmadı.

        6

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI

        Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.

        Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.

        Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.

        Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

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