        Gülistan Doku kimdir, kaç yaşında? Gülistan Doku olayı nedir, ne zaman kayboldu?

        Gülistan Doku kimdir? Gülistan Doku ne zaman kayboldu?

        Gülistan Doku, Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp dosyalarından birinin merkezindeki isim olarak gündemdeki yerini koruyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları, 6 Ocak'ta resmi kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 6 yıla rağmen "Gülistan Doku nerede?" sorusu hâlâ yanıt bulamadı. Peki, Gülistan Doku kimdir? Gülistan Doku ne zaman kayboldu? İşte detaylar...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 01:46 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli cinayetten gözaltına alındı. 2026 yılı itibarıyla dosyada yeni iddialar ve dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Peki, "Gülistan Doku kimdir, kaç yaşında? Gülistan Doku olayı nedir, ne zaman kayboldu?" İşte detaylar...

        GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) bulunamadı. Bugüne kadar 3 başsavcı değişen kentte, soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yürütüldüğü belirtildi.

        GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

        2020’den beri devam etmekte olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düğmeye basıldı; 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmuştu.

        Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler ve haklarındaki bilgiler şöyle sıralandı:

        KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

        Gülistan Doku’nun sevgilisi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov’un Alanya’da gözaltına alındığı öğrenildi. Abakarov’un üvey babası ve eski polis olduğu ifade edilen Engin Yücer ile annesi Cemile Yücer’in de aynı ilde gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

        Antalya merkezli operasyonda, Mustafa Türkay Sonel’in o dönem ve halen yakın arkadaşı olduğu, ayrıca kamera kayıtlarında yer aldığı öne sürülen Uğurcan Açıkgöz’ün de gözaltına alındığı aktarıldı. Yine Antalya’da, olay döneminde Tunceli İl Özel İdaresi’nde görev yaptığı belirtilen Erdoğan Elaldı’nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi.

        İstanbul Ataşehir’de gözaltına alınan Mustafa Türkay Sonel’in, dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Ankara’da gözaltına alınan Gökhan Ertok’un ise ihraç edilmiş eski bir polis memuru olduğu, süreçte vali ve korumasıyla irtibatlı olduğu iddia edildi.

        Elazığ’da gözaltına alınan Savaş Gültürk ile Tunceli’de gözaltına alınan Süleyman Önal’ın, Munzur Üniversitesi’nde kamera sistemlerinden sorumlu görevli oldukları belirtildi.

        Tunceli’de ayrıca Celal Altaş ve Nurşen Arıkan’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        AİLE, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.

        542 KİŞİLİK EKİP ARADI ULAŞAMADI

        Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burdur'daki diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

        Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs'ta tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 2 kişinin öldüğü olay sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık tarafından 3 şüphelinin 'Taksirle Ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından yargılanmas...
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
