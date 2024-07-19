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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Gülizar' San Sebastian Film Festivali’nde

        'Gülizar' San Sebastian Film Festivali’nde

        Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metrajlı filmi 'Gülizar', Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 01:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:06
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        'Gülizar' San Sebastian Film Festivali'nde
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        Belkıs Bayrak’ın ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Başrolünde Ecem Uzun yer aldığı kendisine Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Aslı İçözü eşlik ettiği "Gülizar", bu sene 20 - 28 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalin New Directors Bölümü’nde yarışacak.

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen Türkiye-Kosova ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er, Murat Yaşar Bayrak ortak yapımcılığını da Valmira Hyseni üstleniyor. Saba Film, Protim V.P., ve Plan Bee Films’in yapımını üstlendiği "Gülizar"ın çekimleri 2022 yılında Türkiye’de Sakarya ve Kosova’da Prizren şehirlerinde gerçekleştirildi.

        Film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor.

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        #San Sebastian Film Festivali
        #Belkıs Bayrak
        #Gülizar
        #film
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