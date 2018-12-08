Show TV'nin merakla izlenen dizisi Gülperi 13. bölüm ile ekranlara geldi. Heyecan ve hüznün bir arada olduğu son bölümde, Gülperi ve Yakup çocukları için karşı karşıya geldiler. Peki, Gülperi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye detaylar...

GÜLPERİ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin büyük ilgi ile takip edilen dizisi Gülperi'nin 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi’nin ekranlara gelen 13. bölümünde Gülperi büyük bir çabanın sonucunda Can’a kavuşur ancak oğlunun duymadığı gerçeğiyle yıkılır. Can kendisine uygulanacak tedavi sayesinde sağlığına kavuşabilecektir ancak bu parayı sağlamak Gülperi için imkânsızdır. Artemis Kadir ve Şeyma’nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışırken Selen ve Hasan’ın yakınlaşması da onun hayatını daha da zorlaştırır. Kadir ise Şeyma’nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalışır ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndedir. Kadir’in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma’nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıyadır. Hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döker. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz dışarıda onları beklemektedir.

GÜLPERİ 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Metin Balekoğlu’nun oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

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