Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 30. ynei bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Gülperi 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi 29. bölüm özeti...

GÜLPERİ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gülperi yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLPERİ 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan tutuklanarak gözaltına alınır. Gülperi ve Kadir çocuklarla beraber peşinden karakola giderler. Ertesi sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılacak olan Hasan bir gece karakolda kalır. Gülperi Hasan’ın tutuklanma gerekçesini sorduğunda, Kadir’in kendisinden gizleyerek Eyüp’ün peşinden gittiğini ve Eyüp’ün itiraf videosunu bu yüzden polise servis ettiğini öğrenir. Gülperi, Kadir’in bu yaptığına inanamaz, nasıl kendisinden habersiz böyle bir şey yapabilir? Kadir’in de kendince gerekçeleri vardır; bıraksaydı da Eyüp’ün tehditlerine boyun eğip konakta bir köle gibi yaşasaydı? Artemis’in ise içi içini kemirmektedir. Eyüp’ün söylediği ‘O videoyu annen çekip bana verdi!’ cümlesi kulağında çınlamaktadır.

Artemis Şeyma ile yüzleşir, annesinin telefonunda videoyu bulur. Şeyma için artık sığınacak liman kalmamıştır. Artemis bu korkunç gerçeği babasından çok fazla saklayamaz fakat Kadir Gülperi’nin bu yaşanan hengâmede daha fazla yıpranmaması için itiraf videosunu Şeyma’nın çektiği bilgisini Gülperi’den saklar. Kadir hukuki yollardan Hasan’ı yatırmadan çıkarabileceğini düşünmektedir. Gülperi’nin de Kadir’den başka sığınacak limanı yoktur. Fakat Hasan ertesi sabah nöbetçi mahkeme tarafından sonraki mahkemesine kadar tutuklu yargılanmak üzere ıslahevine gönderilir. Hasan ıslahevine girer girmez darp edilir. Darp eden ise Hasan’ın ıslahevinden eski belalısı Cenk’ten başkası değildir... Gülperi oğlunu ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir gerçekle daha yüz yüze kalacaktır; Videoyu çeken, servis eden Şeyma’dır.

Kadir bu bilgiyi kendisinden gizlemiştir. Gülperi isyan eder, Kadir’e olan güveni de kırılmıştır. Bu esnada Can okulda 23 Nisan etkinliği için görev almış, müsamerede şiir okuyacaktır. Gülperi ve Bedriye bir yandan Hasan’ı çıkarmaya uğraşırken bir yandan da Can’ı müsamereye hazırlamaya çalışırlar. Hasan, Cenk’ten intikam almak için plan yapar. Kadir’in ise tek çaresi ilk mahkemede Hasan’ı çıkarmaktır. Eğer Şeyma’nın delili gayrı nizami yollarla elde ettiğini itiraf ettirebilirse delil geçerliliğini kaybedecektir. Artemis ve Kadir Şeyma’dan videoyu kendisinin çektiğini itiraf etmesini isterler. Hasan’ın tutuksuz yargılanmasının başka yolu yoktur. Mahkeme günü Hasan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır, eşyasını toplayıp ıslahevinden çıkacak ve Can’ın müsameresine gelecektir. Fakat Hasan’ı ıslahevinde tatsız bir sürpriz beklemektedir...