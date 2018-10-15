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Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı: Hasan ve Ejder karşı karşıya!

Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'nin yeni sezonda en çok dikkat çeken yapımı Gülperi'de Hasan ve Ejder'in karşı karşıya geldiği sahneler büyük merak uyandırdı. İşte Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı ve detaylar

15.10.2018 - 23:54 | Güncelleme:

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Şeyma’nın Gülperi’nin karşısına çıktığı, Kadir’in Gülperi’ye para vereceğini öğrenen Artemis’in babasına tepkisinin sert olduğu tanıtımda Can’ın annesine yardım ettiği duygusal anlar dikkat çekiyor. Şeyma ve Kadir’in arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Hasan ve Ejder’in kavgası heyecanı yükseltiyor. Kapıyı açan Gülperi’nin yaşadığı şaşkınlık ise merak uyandırıyor.

GÜLPERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 5. bölümünde Hasan’ın hapse girmesiyle çaresiz kalan Gülperi ile Kadir onun özgürlüğü için çözüm yolları aradı. Teminatla hapishaneden kurtulacağını öğrenen Yakup ise Gülperi’yi köşeye sıkıştırmak için yeni planlar yaptı. Hasan’ın gerçekleri öğrenmesi için elinden geleni yapan Kadir, her şeyi ona anlattı. Yakup, Hasan’ın velayeti karşılığında parayı vereceğini söyleyince Gülperi’nin tepkisi çok sert oldu. Yakup’tan hesap soran Hasan, annesinin mektuplarını okuyunca gözyaşlarına boğuldu. Gülperi’nin Hasan’ı hapishaneden kurtarmak için bulduğu çözüm Yakup tarafından engellenince çaresiz kalan Gülperi, Yakup’un teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Gülperi’nin Hasan’ı hapishaneden kurtarmak için bulduğu çözüm Yakup tarafından engellenince devreye Kadir girdi. Hapishaneden çıkan Hasan ya tüm gerçekleri öğrendiği annesi Gülperi’yi ya da kendisini pazarlık konusu yapan dedesi Yakup’u seçecekti. Çok zor bir seçimle baş başa kalan Hasan ne yapacaktı?

GÜLPERİ 5. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de!

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