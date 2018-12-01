Gülperi Cuma akşamına damgasını vurdu!

Ekranların sevilen ve başarılı dizisi olan Gülperi, izleyicileri yine Show TV ekranlarına kilitlemeyi başardı.

TÜRKİYE BU SAHNELERE KİLİTLENDİ!

Ekran başında Can’ın sağsalim annesi Gülperi ve kardeşlerine kavuşmasını soluksuz izleyenler sosyal medyada gündem oluşturdu. Bölümde Can için kazılan mezarla karşı karşıya kalan Hasan’ın yaşadığı büyük şok ve üzüntü izleyenleri derinden sarstı. Hafızalara kazınan bu sahne Twitter’da kısa sürede 16.416 bin görüntülenme, Instagram mecrasında ise 202.653 bin görüntülenme alarak bölüme damga vurdu. Bölümün final sahnesinde Can’ın hastane odasında ailesine kavuşmasıyla yaşadığı travmanın ilk izleri ortaya çıktı. Sosyal medyada en çok konuşulan sahne olan bu duygusal anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

GÜLPERİ VE KADİR’İN İMKANSIZ AŞKI!

Bölümde Can’ın yaşadıklarıyla tarifsiz bir acı yaşayan Gülperi’nin yardımına koşan yine Kadir oldu. Bir an bile yalnız bırakmak istemediği Gülperi’ye destek olan Kadir’in aşk dolu sözleri kalpleri ısıttı. Kadir’in Gülperi’ye, “Sadece çocukların için değil Gülperi, benim için de yaşamalısın!” sözleri dün akşamın en beğenilen sahneleri arasına girdi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

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