Gülse Birsel: 'Aile Arasında 2' mayıs ayında çekilecek

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülse Birsel, 'Fora' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birsel, "Herkesin ailesinde çatışmalar olmuştur benim hikâyelerimde de çok vardır çok zengin bir kaynaktı" dedi.

'Aile Arasında 2' filmi hakkında da konuşan Gülse Birsel, "Senaryo çok önce bitti diziler bitince büyük ihtimalle mayısta kayıta girip çekeceğiz" dedi.