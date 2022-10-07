Çorbacıda bir araya geldiler

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geceden ilk ayrılan Boran Kuzum, "Yemeğimizi yedik. Böyle bir kendi aramızda kutlayalım istedik. 'Yılbaşı Gecesi' filmimizin çekimlerini bitirdik. Ben bugün yeni filme başladım. Hatta çekimlerindeydim" dedi.

Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile çıkan "aşk" haberlerinin sorulması üzerine ise "İyi akşamlar" diyerek, oradan ayrıldı.

Oyuncu, "Gülse Birsel'i çok severim. O yüzden çok mutluyum kendisiyle çalıştığım için. Artık çok fazla seçenek var. Dijital, sinema bir sürü seçeneğimiz var. Hepsinde oynuyoruz" açıklamasını yaptı.

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bir diğer isim ise Gülse Birsel oldu. Filmin hem senaristi olan hem de oyuncu kadrosunda her alan Gülse Birsel, "Arkadaşlarımızla güzel bir yemek yedik. Siz de çok ıslanıyorsunuz, yağmur yağıyor. Sonra konuşuruz. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ OKUL ARKADAŞIYIZ"

Geceyi beraber terk eden yakın arkadaşlar Sarp Apak ile Büşra Pekin, "Film yemeği mi yediniz?" sorusuna yanıt verdi.

Pekin, "Aslında film yemeği değil. Başka arkadaşlarımız da vardı. Sarp, Öner falan biz hepimiz 9 Eylül Üniversitesi'nden okul arkadaşıyız. Set ekibi hariç ortak arkadaşlarımızla bir buluşma yaptık" şeklinde konuştu.

Büşra Pekin, ayrıca, "Vallahi müthiş bir oyuncu kadrosu, Gülse Birsel yazdı. Kendisini çok özlemiştik. Biz uçarak sete gittik" dedi.