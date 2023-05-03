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Gülşen'e 10 ay hapis cezası

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada karar belli oldu. Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen katılmadı. Duruşmada ünlü şarkıcıyı, avukatları temsil etti.

    AVUKATLARI BERAATİNİ TALEP ETTİ

    Duruşmada savunma yapan Gülşen'in avukatları, söz konusu söyleminin tüm İmam hatiplilere yönelik olmayıp, sadece sahnede yapılan şakadan ibaret olduğunu, İmam hatiplilerin sosyal bir sınıf olmadığını belirtti.

    Sanık avukatları ayrıca müvekkillerinin beraatını isteyerek, söz konusu teminat bedelinin iadesiyle bu tedbirin kaldırılmasını talep etti.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nu 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, karşılanabilecek veya dosyaya yansıtılan bir zararın bulunmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    250 BİN TL'LİK GÜVENCE PARASI GERİ VERİLECEK

    Mahkeme ayrıca, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da hükmetti. Öte yandan sanık tarafından yatırılan 250 bin liralık güvence parasının da kendisine geri verilmesine karar verildi.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'deki konserinde imam hatiplilere yönelik sözler sarf etmişti.

    Gülşen'in sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde ünlü şarkıcı, 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra da karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4'üncü gününde "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

    Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen'in "yurt dışına çıkış yasağı" ile haftada bir gün evine en yakın karakolda "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti.

    Daha sonra ilk celsede Gülşen'in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022'de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    "SUÇSUZUM" DEMİŞTİ

    Gülşen, 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını şöyle yapmıştı: Suçsuzum… Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki şakalaşma sebebiyle, 'Seni İmam taşısın' dedi. ‘İmam’ da aramızda bu lakapla anılan Miraç’tır. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Böyle tanıdım. Sahne şovlarında da sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı.

    ‘Seni İmam taşısın’ sözü üzerine bu lakabın kelime olarak zihnimde kalıp olmasından ötürü, plansız ve hesapsız bir şakayla yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı, heyecanın getirdiği refleksle söylenmiş bir şey. İki kişi arasında geçmiş bir diyalog. Hatta şakamın sonu da 'Kendisi' diye bitmektedir.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    Söylerken ne bir üçüncü şahıs ne de bir kesimi hedefledim. Diyalog o kadardı ve orada sonlandı. Seyirciye dönüp, söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım. Dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir davranış sergilemedim. Niyetim ve amacım hiçbir zaman bu olmadı, olamaz da...

    Üzerime atılı suçu işlemedim kabul etmiyorum. Sadece iki kişi arasında geçen bu söylem hedefe oturtuldu. Değerlerini rencide etmiş olabileceğim herkesten bütün samimiyetimle özrümü diledim.
  • Karar açıklandı: Gülşen'e 10 ay hapis cezası! - Son dakika mgazin haberleri

    Defalarca kadınlığım, bedenim, anneliğim ve giyim kuşamım üzerinden sözel olarak saldırıya uğradım, hedef gösterildim. Paylaşılması manipülatif ve manidardır. Konser nisanda, videonun yayılması ise 24 Ağustos’ta...

    Videonun yayılması, gözaltına alınmam ve cezaevine girmem sadece bir gün sürdü. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün cezaevinde, 15 gün evde olmak üzere toplam 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklığım çocuğuma kavuşamamam. Oğlum, İspanya’da eğitim görüyor. O benden mahrum, ben de ondan mahrumum.

    Eşimin işleri nedeniyle ben ondan, o benden mahrumdur. 50 kadar konser iptal oldu. Bunların tazminleri gerekiyordu ve ödendi. Sahnede ve arkasında kalan arkadaşlarımın da mağduriyetlerini karşıladım. Yurt dışı yasağı nedeniyle oradaki konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem, iş arkadaşlarım için de istiyorum.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA

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