Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e yaklaşamayacak - Magazin haberleri

        Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e yaklaşamayacak

        Mehmet Ali Erbil, kendisi hakkında beyanatlarda bulunan eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a hakaret, mala zarar verme ve uzaklaştırma davası açmıştı. Uzaklaştırma davasında karar çıktı. Ceylan, bir ay boyunca Erbil'e yaklaşamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir ay yaklaşamayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile defalarca ayrılıp barıştı. Erbil ile Ceylan'ın bu nedenle 'toksik ilişki' olarak tanımlanan birliktelikleri geçtiğimiz ay bir kez daha sonlandı.

        Mehmet Ali Erbil, kendisi hakkında beyanatlarda bulunan eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a hakaret, mala zarar verme ve uzaklaştırma davası açmıştı. Uzaklaştırma davasında karar çıktı. Ceylan, bir ay boyunca Erbil'e yaklaşamayacak.

        Gülseren Ceylan, ayrıca Mehmet Ali Erbil hakkında açıklama da yapamayacak.

        Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezer Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil, babalarının Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini baştan beri onaylamamıştı. Erbil kardeşler, babalarına ilişkisini sonlandırması için defalarca telkinde bulunmuştu.

        Görünen o ki çocukları, babalarını Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini onaylamamaları konusunda bir hayli haklı çıktı.

        Erbil kardeşler mahkemenin uzaklaştırma kararıyla rahat bir nefes aldı. Kardeşler, uzaklaştırma kararından sonra ilişkinin yeniden başlama olasılığının tamamen ortadan kalktığını düşünüyor.

        REKLAM

        SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

        Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil hakkında şunları söylemişti; "Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim. Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum. Aldatılmayı affettim ama kimse affetmemeli. Devleti dolandırdı, evdeyken hizmetçiyi kandırdı. Arkadaşıma da mesaj atarak uygunsuz teklifler yaptı. Bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim."

        Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in asistanı hakkında da şok edici bir iddiada bulundu. Erbil'in asistanının, kendisini zengin adamlara pazarlamaya çalıştığını iddia etti. Ceylan, bu konuda ise "Beni tanıdıklarını iddia eden zengin adamlara pazarlamaya çalıştılar. Bu durum,gerçekten benim için çok travmatik bir deneyimdi" dedi.

        Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın bu açıklamalarını ardından soluğu mahkemede aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Ali Erbil
        #Gülseren Ceylan
        #uzaklaştırma kararı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı