Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e yaklaşamayacak

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile defalarca ayrılıp barıştı. Erbil ile Ceylan'ın bu nedenle 'toksik ilişki' olarak tanımlanan birliktelikleri geçtiğimiz ay bir kez daha sonlandı.

Mehmet Ali Erbil, kendisi hakkında beyanatlarda bulunan eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a hakaret, mala zarar verme ve uzaklaştırma davası açmıştı. Uzaklaştırma davasında karar çıktı. Ceylan, bir ay boyunca Erbil'e yaklaşamayacak.

Gülseren Ceylan, ayrıca Mehmet Ali Erbil hakkında açıklama da yapamayacak.

Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezer Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil, babalarının Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini baştan beri onaylamamıştı. Erbil kardeşler, babalarına ilişkisini sonlandırması için defalarca telkinde bulunmuştu.

Görünen o ki çocukları, babalarını Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini onaylamamaları konusunda bir hayli haklı çıktı.

Erbil kardeşler mahkemenin uzaklaştırma kararıyla rahat bir nefes aldı. Kardeşler, uzaklaştırma kararından sonra ilişkinin yeniden başlama olasılığının tamamen ortadan kalktığını düşünüyor.

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SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil hakkında şunları söylemişti; "Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim. Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum. Aldatılmayı affettim ama kimse affetmemeli. Devleti dolandırdı, evdeyken hizmetçiyi kandırdı. Arkadaşıma da mesaj atarak uygunsuz teklifler yaptı. Bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim." Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in asistanı hakkında da şok edici bir iddiada bulundu. Erbil'in asistanının, kendisini zengin adamlara pazarlamaya çalıştığını iddia etti. Ceylan, bu konuda ise "Beni tanıdıklarını iddia eden zengin adamlara pazarlamaya çalıştılar. Bu durum,gerçekten benim için çok travmatik bir deneyimdi" dedi.