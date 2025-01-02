Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, tekrardan ayrıldı

"KENDİ AİLEMİ KURACAĞIM"

Ayrılığı sosyal medya hesabından açıklayan Ceylan, şu ifadeleri kullandı; "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.