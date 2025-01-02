Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, tekrardan ayrıldı
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, ilişkilerine ikinci bir şans vermelerine rağmen yeniden ayrıldılar. Ceylan, ayrılık sonrası; "Yıllarım Çalındı" ifadesini kullandı
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan, ardından bu cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla yeniden gündemde. Gülseren Ceylan, ilişkilerine bir kez daha son verdiğini duyurdu.
"KENDİ AİLEMİ KURACAĞIM"
Ayrılığı sosyal medya hesabından açıklayan Ceylan, şu ifadeleri kullandı; "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.
"BENİM İÇİN BİTTİ"
Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım"