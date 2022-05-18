GÜLÜMSE KADERİNE 4. BÖLÜM ÖZETİ

Yaren, Ayşegül’den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaşır. Eda ve Yaren’in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder.

Neval Kudret’in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren’in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren’in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.