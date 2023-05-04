Gümüşhane'de karla kaplı Kadırga Yaylası yolu ulaşıma açıldı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'na Torul ilçesinden ulaşımın sağlandığı yol, 6 gün süren karla mücadele çalışması sonucu açıldı.

Torul İlçe Özel İdaresi ekipleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içinde kalan yayla ile Torul arasındaki yolda, yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nin olduğu alandan başlayan ve 6 gün süren çalışma kapsamında, kar kütleleri iş makineleriyle temizlendi.

Yayla yolu, ulaşıma açıldı.





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