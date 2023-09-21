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        Gümüşhane'de baraja düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraja düşen kamyonetin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:51
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        Gümüşhane'de baraja düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraja düşen kamyonetin sürücüsü öldü.

        İlçeye bağlı Sapmaz köyünde bir kamyonetin Gökçebey Barajı'na düştüğü ihbarı üzerine AFAD ekiplerince arama yapıldı.

        Dalgıçlar, kamyonetin yerinin belirlenmesinin ardından içindeki kişinin cansız bedenini sudan çıkarttı.

        Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 28 TH 133 plakalı kamyonetin sürücüsü 63 yaşındaki Nail Oruç olduğu belirlendi.

        Oruç'un cenazesi, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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