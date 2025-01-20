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        Gümüşhane'de tarih eser kaçakçılığı operasyonu

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:25
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        Gümüşhane'de tarih eser kaçakçılığı operasyonu
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.H.'nin tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu istihbaratını aldı.

        Ekipler, şüphelinin işyeri, evi ve aracına düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde metal kepçe, Roma dönemine ait sikke, 32 gram ham altın cevheri, 5 cep telefonu, 38 adet tabanca fişeği ve 1 adet boş kovan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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