Kürtün-Tirebolu kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı
Gümüşhane'de, Kürtün-Tirebolu kara yolunda heyelan meydana geldi.
Gümüşhane'de, Kürtün-Tirebolu kara yolunda heyelan meydana geldi.
Kürtün-Tirebolu kara yolunun Taşlıca Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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