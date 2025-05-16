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        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:29
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        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        B.B. idaresinde 29 AE 447 plakalı otomobil, virajı alamayarak Bahçelik Köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ile otomobildeki G.B, N.B. ile H.B. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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