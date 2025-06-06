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        Gümüşhane Valisi Baruş, yol kontrol noktasında sürücülere ikram ve uyarılarda bulundu

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı'nı kutladığı sürücülere pestil ve köme ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:07
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        Gümüşhane Valisi Baruş, yol kontrol noktasında sürücülere ikram ve uyarılarda bulundu
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        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı'nı kutladığı sürücülere pestil ve köme ikram etti.

        Vali Baruş, Kurban Bayramı dolasıyla ziyaret ettiği İl Jandarma Komutanlığı, Polis Merkezi Amirliği, Özel Harekat Birimi, İtfaiye Amirliği ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personelle bayramlaştı.

        İkisu trafik uygulama noktasındaki tedbirleri inceleyen Vali Baruş, sürücülere kurallara uymalarının önemini hatırlattı, pestil ve köme ikramında bulundu.

        Vali Baruş, yol güvenliği ve diğer asayiş tedbirleri açısından polis ve jandarmanın görev başında olduğunu söyledi.

        Trafik ekiplerinin yol kontrol noktalarında sürücüleri zaman zaman durdurarak ikaz ettiklerini belirten Baruş, "Biz de birkaç sürücü ile bayramlaştık. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Bunu her zaman hatırlatıyoruz. Bir kural, bir ömür demek. Sürücülerimize trafik kuralarına uymalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uzun yola çıkan vatandaşların kesinlikle mola vererek dinlenmeleri gerekiyor." dedi.

        Vali Baruş'a ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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