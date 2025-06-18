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        Gümüşhane'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Gümüşhane'de beton döktüğü sırada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:46
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        Gümüşhane'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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        Gümüşhane'de beton döktüğü sırada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde çalışan R.A. (29), beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

        Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Vücudunda çeşitli derecelerde yanıklar oluşan R.A, daha sonra Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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