Gümüşhane'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Gümüşhane'de beton döktüğü sırada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Gümüşhane'de beton döktüğü sırada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde çalışan R.A. (29), beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda çeşitli derecelerde yanıklar oluşan R.A, daha sonra Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.
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