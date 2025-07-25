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        Gümüşhane'de 400 keklik doğaya bırakıldı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğayı koruma ve yaban hayatını desteklemek amacıyla 400 keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:51 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:51
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        Gümüşhane'de 400 keklik doğaya bırakıldı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğayı koruma ve yaban hayatını desteklemek amacıyla 400 keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kelkit Kanatlı Üretim İstasyon Tesisi'nde üretilen 400 keklik, Çimenli köyünde doğaya bırakıldı.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, doğaya salınan kekliklerin zararlı böcek ve kene popülasyonunu azaltmada önemli rol oynayacağı söyledi.

        Kenelerin insan sağlığına zararlarına değinen Vali Baruş, "Son yıllarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük tehlike oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını yayan kene türü mevcut. Bizim bu istasyonlarda ürettiğimiz keklik ve sülünler doğadaki bu zararlı böceklerin ortadan kaldırılması, doğal dengenin korunması ve doğanın eski güzelliğine kavuşması için son derece önemli unsurlar." ifadelerini kullandı.

        Baruş, doğaya keklik bırakma uygulamasının gelecek yıllarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Öte yandan Çimenli köyü sınırlarındaki Balahor Deresi'ne 10 bin adet kırmızı benekli alabalık salındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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