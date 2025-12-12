Habertürk
        Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Giriş: 12.12.2025 - 23:18 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:22
        Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Tekke beldesinde E.G. idaresindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, karşı şeritte bariyerlere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 4 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

