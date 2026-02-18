Gümüşhane imsakiye takvimi 2026 ile Gümüşhane imsak vakti ve iftar saati ne zaman?
Gümüşhane'de Ramazan heyecanı başlarken 2026 imsakiye takvimi de duyuruldu. Gün boyu süren orucun ardından akşam Gümüşhhane iftar saati geldiğinde ezanla birlikte oruçlar açılacak. Ramazan boyunca sahur saatleri ve iftar vakti bu takvime göre şekillenecek. İşte 2026 Gümüşhane imsakiye takvimi ile Ramazan saatleri
GÜMÜŞHANE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Gümüşhane İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.40'ta bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.08 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.27'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.38 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
GÜMÜŞHANE İMSAKİYE 2026
Gümüşhane'nin farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Gümüşhane İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Gümüşhane Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran, Torul.
Tüm Gümüşhane ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
2026 SAHUR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU
Sahur duası Türkçe okunuşu
Sahur Duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
Sahur duası meali
“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”