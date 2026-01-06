Habertürk
        Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran: Sektörün Öncüsü Olma Vizyonuyla Expo'dayız

        Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran: Sektörün Öncüsü Olma Vizyonuyla Expo’dayız

        Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, yaptığı açıklamada, "Carpet and Flooring Expo, bizim için hem yeni trendleri takip etmek hem de müşterilerimize en kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizi sunmak adına önemli bir fırsat. Gümüşsuyu Halı olarak, her zaman sektörün öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi

        Giriş: 06.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:26
        Ramazan Baran: Sektörün Öncüsü Olma Vizyonuyla Expo'dayız
        Gümüşsuyu Halı, Carpet and Flooring Expo 2026’da tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Carpet and Flooring Expo 2026, halı ve zemin döşemesi sektöründeki en son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği kapsamlı bir organizasyon olarak, sektördeki büyük firmaları bir araya getiriyor.

        Üstün tasarım anlayışı ve kaliteli ürünleriyle sektörünün köklü markalarından biri olan Gümüşsuyu Halı, “Gümüşsuyu Havası Bambaşka!” sloganıyla fuar ziyaretçilerine bir deneyim sunmayı hedefliyor.

        Zorlu bir 2025 yılını geride bırakırken Gümüşsuyu Halı, hem metrekare hem de ciro bazında kayda değer bir büyüme performansı sergileyerek yılı başarıyla kapattı. Şirket, ciroda bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 oranında büyüme gerçekleştirdi. Gümüşsuyu Halı, 2025 yılı itibarıyla ihracatta yüzde 13’lük büyüme oranına ulaşarak Türkiye’yi global arenada temsil etmeye devam ediyor.

        REKLAM

        Ürün ve tasarım odağını, kurumsal sorumluluk yaklaşımıyla bütünleştiren Gümüşsuyu Halı, Türkiye halı sektöründe GRI uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan marka olma unvanını taşıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında hayata geçirdiği uygulamalarla sektöre örnek olan marka, sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde ise elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılar hale gelerek çevresel sorumluluk konusundaki kararlılığını somut adımlarla ortaya koyuyor.

        Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, yaptığı açıklamada, “Carpet and Flooring Expo, bizim için hem yeni trendleri takip etmek hem de müşterilerimize en kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizi sunmak adına önemli bir fırsat. Gümüşsuyu Halı olarak, her zaman sektörün öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi, eşsiz tasarımlarımızı deneyimlemeleri ve uzman ekiplerimizden ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için standımıza bekliyoruz” dedi.

