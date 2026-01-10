Habertürk
Habertürk
        Günay Güvenç: Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz

        Günay Güvenç: Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz

        Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 21:47 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:11
        "Yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz"
        Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, açıklamalarda bulundu.

        "SENEYE YİNE İKİ KUPAYI KAZANARAK BURAYA GELECEĞİZ"

        Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:

        "Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız."

