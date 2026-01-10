Günay Güvenç: Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz
Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz" dedi.
Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:
"Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız."
