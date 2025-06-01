Günce yeni teklisi 'Köksüz' yayımlandı
Günce, Genco Arı Production etiketiyle yepyeni teklisi 'Köksüz'ü müzikseverlerle buluşturdu
Giriş: 01.06.2025 - 23:51 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:51
Günce, en yeni taze teklisi 'Köksüz'ü yayımladı.
Sözleri Günce'ye müziği Evrim Dökme'ye düzenlemesi Genco Arı'ya ait Köksüz; tüm kendini bir yere ait hissetmeyen kök salamayan kadınların ortak duygusuna işaret ediyor. Şarkı yaratılan deneysel elektronik atmosferin içinde uygulanan minimal sound'uyla dinleyeni hemen sarıyor.
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