Güncel akaryakıt fiyatları 5 Mart 2026: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi mi, litre fiyatları ne kadar?
Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle artış yaşadı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Sektör kaynakları, motorine 12 lirayı, benzine ise 3 lirayı aşan zam geleceğini aktarmıştı. Söz konusu zammın gelip gelmediği araç sahipleri tarafından merak konusu olurken, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, motorine ve benzine zam geldi mi, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 5 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyata ilişkin arz endişelerini artırması, bölgedeki üretim ve ihracatı aksatmasıyla yukarı yönlü seyrini koruyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geleceği aktarılmıştı. Motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam yapılacağı öne sürülmüştü. ‘’Motorine ve benzine zam geldi mi, litre fiyatları ne kadar oldu?’’ sorularına yanıt aranırken, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. İşte 5 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?
Sektör kaynakları, 5 Mart 2026 Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 3 lira 68 kuruş zam yapılacağını aktarmıştı.
Ancak beklenen artış gerçekleşmedi ve akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
5 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 58.40 TL
Motorin: 60.40 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 58.24 TL
Motorin: 60.24 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 61.50 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir
Benzin: 59.62 TL
Motorin: 61.77 TL
LPG: 30.09 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.
NASIL UYGULANACAK?
Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.
Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.
Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.
10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.
Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.
Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.