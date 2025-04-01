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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Nisan 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Güncel verilere göre, saat 7.50 itibarıyla gram altın 3 bin 834 lira, çeyrek altın 6 bin 269 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 07:46 Güncelleme: 01.04.2025 - 07:47
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        1

        Altın fiyatları 1 Nisan Salı günü verileri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.4 artışla 3 bin 804 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.834,4150

        Satış: 3.834,8170

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.143,8300

        Satış: 3.144,4600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.135,0600

        Satış: 6.269,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.540,4200

        Satış: 25.003,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.196,00

        Satış: 25.447,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.237,37

        Satış: 12.545,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.551,47

        Satış: 25.014,75

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.042,76

        Satış: 25.676,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.110,81

        Satış: 3.037,64

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.525,56

        Satış: 3.723,86

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 62.605,00

        Satış: 63.491,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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