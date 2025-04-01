Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları 1 Nisan 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Güncel verilere göre, saat 7.50 itibarıyla gram altın 3 bin 834 lira, çeyrek altın 6 bin 269 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...
Altın fiyatları 1 Nisan Salı günü verileri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.4 artışla 3 bin 804 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.834,4150
Satış: 3.834,8170
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.143,8300
Satış: 3.144,4600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.135,0600
Satış: 6.269,9300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.540,4200
Satış: 25.003,5700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.196,00
Satış: 25.447,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.237,37
Satış: 12.545,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.551,47
Satış: 25.014,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.042,76
Satış: 25.676,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.110,81
Satış: 3.037,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.525,56
Satış: 3.723,86
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.605,00
Satış: 63.491,00