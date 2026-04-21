BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Kurbanlık hayvanların Kars ve Ardahan bölgesinden temin edildiğini belirten Muharrem Aktaş, çiftliklerinde her bütçeye uygun büyükbaş seçeneklerinin bulunduğunu ifade etti.

Aktaş, “Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var” dedi.