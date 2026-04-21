Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI 2026: Bu yıl büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç lira, hisseli kurban fiyatları belli oldu mu?

        Güncel kurbanlık fiyatları ne kadar? 2026 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

        Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatlarına yönelik araştırmalar da yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlar, bayram öncesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona ereceği ifade edilirken, henüz alışverişini yapmayanlar koç, koyun, dana ve keçi gibi seçeneklerin fiyat aralıklarını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar olacak, hisseli kurban fiyatları belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara olan talep artış gösterirken, vatandaşlar da bütçelerine uygun alternatifleri araştırmaya yöneldi. 2026 yılına ilişkin resmi fiyatlar henüz netleşmemiş olsa da, piyasalardaki hareketlilik ve üreticilerden gelen değerlendirmeler olası fiyat aralıklarına dair fikir veriyor. Uzmanlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla kıyasla yükseliş trendinin sürebileceğine işaret ediyor. Peki, 2026’da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak, vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılına ilişkin kurbanlık fiyatları konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak sektörden gelen bilgiler ve piyasa analizleri, muhtemel fiyat aralıklarına dair genel bir çerçeve çiziyor.

        Buna göre, küçükbaş kurbanlıkların ortalama 18 bin TL ile 50 bin TL arasında alıcı bulabileceği tahmin edilirken, büyükbaş hayvanlarda ise fiyatların 130 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

        3

        HİSSELİ KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        Büyükbaş kurbanlıklarda yaygın olarak tercih edilen hisse sistemi, maliyetini daha dengeli yönetmek isteyen vatandaşlar için öne çıkan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

        2026 yılına yönelik tahminlere göre, kişi başına düşen hisse bedelinin 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişebileceği öngörülüyor. Bu tutarların; hayvanın toplam kilosu, et verimi ve sahip olduğu özelliklere bağlı olarak farklı seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

        4

        VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ BELLİ OLDU

        Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek olan vatandaşların ödeyeceği ücretler belli oldu. Açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak uygulanacak.

        5

        BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        Kurbanlık hayvanların Kars ve Ardahan bölgesinden temin edildiğini belirten Muharrem Aktaş, çiftliklerinde her bütçeye uygun büyükbaş seçeneklerinin bulunduğunu ifade etti.

        Aktaş, “Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var” dedi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
