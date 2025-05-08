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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Günde 2 saat 43 dakika sosyal medyada geçiyor - Teknoloji Haberleri

        Günde 2 saat 43 dakika sosyal medyada geçiyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının 58,5 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, günde ortalama 2 saat 43 dakikanın sosyal medyada geçirildiğini belirterek, Türkiye'de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu söyledi. Uraloğlu, "İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:09
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        Sosyal medya kullanımı artıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu’nda yer alan sosyal medya kullanım verilerini değerlendirdi. Söz konusu rapora göre Türkiye’de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, toplam sosyal medya kullanıcıları içerisinde kadınların oranının yüzde 46,6 olduğunu belirterek erkek kullanıcıların oranının ise yüzde 53,4 olduğunu belirtti. Uraloğlu, internet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğini de söyleyerek “Her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

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        EN ÇOK ARKADAŞ VE AİLELER TAKİP EDİLİYOR

        Bakan Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip ettiğini belirterek bunu satın alınan markaların hesapları ile kullanıcıların satın almak istediği markaların hesaplarının takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, “Sosyal medya kullanıcıları en çok haber hikayelerini okumak, arkadaşlar ve aile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullanıyor.” açıklamasında bulundu.

        INSTAGRAM’I KULLANAN KİŞİ SAYISI 58,4 MİLYONA ULAŞTI

        Uraloğlu, Türkiye’de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Instagram’ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebook’un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagram’ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok’un yüzde 2,9, Facebook’un yüzde 1,3, X’in yüzde 1 arttı. YouTube’un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik olmadı.”

        32 SAAT 36 DAKİKA İLE EN ÇOK INSTAGRAM’DA ZAMAN GEÇİRİLİYOR

        Bakan Uraloğlu, kullanıcıların platformlar özelinde aylık ortalama geçirdiği süreler hakkında da açıklamada bulundu. Uraloğlu, “İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram’da zaman geçiriyor. Bu süre TikTok’ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube’da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook’ta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, X’te ise 5 saat 4 dakika” dedi.

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