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        Haberler Gündem Güncel Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

        Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

        Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, felaketin 27'nci yılında mezarları başında dualarla anıldı. Anma programı sonrası açıklamada bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Rabbim bir daha bu acıları bizlere göstermesin. Bu afetler bu depremler aynı zamanda bize yıl dönümlerinde yapmamız gerekenleri de hatırlatıyor. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyoruz. Kayıplarımıza rahmet acılı ailelerimize de sabır diliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler anıldı

        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 7.6 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Yalova'da, en ağır kaybın yaşandığı bölge Hacı Mehmet Ovası oldu.

        Yalova'da, depremde hayatını kaybedenler, 27'nci yılında mezarları başında anıldı. Yalova Valiliği tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, hayatını kaybedenler için dualar okundu. Ardından Vali Ahmet Hamdi Usta ve beraberindeki protokol üyeleri, hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Anma programı sonrası açıklamada bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, dayanıklı binaların yapılmasının önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük acının bugün 27'nci yılındayız. Yalova Mezarlığı'ndaki şehitlerimizi ziyaret ettik. Dualar okuduk kabirlerine karanfil bıraktık. Büyük bir acı. Benzerini 2023 yılında yaşadık. Rabbim bir daha bu acıları bizlere göstermesin. Bu afetler bu depremler aynı zamanda bize yıl dönümlerinde yapmamız gerekenleri de hatırlatıyor.

        Evet, canlarımızı kaybettik ama bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması yaşanan felaketlerde en az kayıplarla atlatmamız için dayanıklı binalar yapmamız lazım. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyoruz. Kayıplarımıza rahmet acılı ailelerimize de sabır diliyorum."

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        #yalova haberleri
        #17 Ağustos 1999 Marmara Depremi
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