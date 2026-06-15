"25 yeni ilin kurulacağı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, yeni illerin kurulmasına yönelik halihazırda planlanan ya da yürütülen herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturmak amacıyla ortaya atıldığı ifade edilerek, vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği vurgulandı.

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