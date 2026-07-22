Danimarka merkezli Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülen, Türkiye'de ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda uygulanan "Okullarda Orman Programı"nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuçları açıklandı.

TÜRÇEV'den yapılan açıklamaya göre, Okullarda Orman Programı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 49 ilde 617 okul tarafından başarıyla hayata geçirildi. Böylece çevre eğitimi çalışmaları Türkiye'deki 81 ilin yaklaşık yüzde 60'ına ulaşırken doğa temelli eğitim anlayışı ülke genelinde daha geniş bir yaygınlığa kavuştu. Gerçekleştirilen çevre eğitimi etkinlikleriyle öğrenciler, doğayı yalnızca öğrenmekle kalmayıp doğrudan deneyimleme fırsatı da buldu.

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Uluslararası Okullarda Orman Programı'na katılan okulların büyük bölümünü okul öncesi ve ilkokullar oluşturdu. Programa 453 okul öncesi eğitim kurumu, 123 ilkokul, 34 ortaokul, 5 Bilim ve Sanat Merkezi ile 2 özel eğitim kurumu katıldı. Programa dahil olan okulların yaklaşık yüzde 93'ünü okul öncesi ve ilkokullar oluştururken, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasına yönelik çalışmalar eğitim hayatının ilk basamaklarında yoğunlaştı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Programa en fazla katılım sağlayan il 94 okul ile İstanbul oldu. İstanbul'u 49 okul ile Antalya, 48 okul ile Ankara, 39'ar okul ile İzmir ve Kocaeli takip etti. Bu beş ilde yer alan toplam 269 okul, programa katılan okulların yaklaşık yüzde 43,6'sını oluşturdu. Program, yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmayarak Türkiye'nin farklı coğrafi ve sosyoekonomik özelliklere sahip 49 ilinde başarıyla uygulandı.

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Programı kapsamında 617 okul başarı sertifikası almaya hak kazanırken, 40 ildeise toplam 267 okulda Orman Bayrağı dalgalanacak. Programın en önemli başarı göstergelerinden biri olan Orman Bayrağını kazanan okullar, iki yıl boyunca belirlenen değerlendirme ölçütlerini başarıyla yerine getirdi. Bu yıl Orman Bayrağı ödülüne layık görülme oranı programa katılan okulların yaklaşık yüzde 43,3'ünü oluşturdu.

OKULLARIN 202'Sİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

Bayrak almaya hak kazanan okulların 202'si okul öncesi eğitim kurumlarından, 51'i ilkokullardan, 10'u ortaokullardan, 3'ü Bilim ve Sanat Merkezlerinden, biri ise özel eğitim kurumundan oluştu. Kurum türlerine göre değerlendirildiğinde Orman Bayrağı almaya hak kazanan okulların 200'ü devlet, 67'si ise özel okul olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, çevre eğitiminin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek çocukların doğayı tanıyan, deneyimleyen ve ormanlar ile ekosistemleri koruma sorumluluğunu benimseyen bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini ifade etti. Ateş, Okullarda Orman Programı ile çocukların doğayla bağının güçlendirilirken çevre bilincinin okullardan ailelere ve toplumun geneline yayılmasının amaçlandığını kaydetti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.