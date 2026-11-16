4'üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı

Komşu çift ile kızlarının öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay sanığa verilen cezayı onadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç'a (69), Yahya Köşek'e yönelik eylemi nedeniyle istinaf mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onan... Daha Fazla Göster İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç'a (69), Yahya Köşek'e yönelik eylemi nedeniyle istinaf mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Daha önce Yahya Köşek'i öldürmekten 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezası alan sanığa verilen ceza artmış oldu. (DHA) Daha Az Göster