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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da 4'üncü kattan düşen genç kadın kurtarılamadı

        Konya'da 4'üncü kattan düşen genç kadın kurtarılamadı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki Ayşegül Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        4'üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı

        Konya'nın Beyşehir ilçesi Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yerde yatan ağır yaralı Ayşegül Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşegül Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Apartman ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kadının düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi.

        Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

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