Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da 7 dağ keçisi avı için 2 milyon liralık ihale

        Erzurum'da 7 dağ keçisi avı için 2 milyon liralık ihale

        Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü, av turizmi kapsamında 7 yaban keçisi kotasının avlattırılması için ihaleye çıkıyor. İki ayrı ihalenin toplam muhammen bedeli ise 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 dağ keçisi avı için 2 milyon liralık ihale

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum DKMP Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, av turizmi kapsamında yabancı avcı kotalarının satış işi için kapalı teklif usulüyle ihale yapılacak.

        İHA'nın haberine göre, ihalenin ilk bölümünde Gökdere ve Özdere Devlet Avlakları'nda bulunan 4 yaban keçisi kotası av turizmi kapsamında avlattırılacak. Bu parti için muhammen bedel 1 milyon 200 bin lira, geçici teminat bedeli ise 36 bin lira olarak açıklandı.

        REKLAM

        İkinci bölümde ise İkisu ve Kirazlı Devlet Avlakları'nda yer alan 3 yaban keçisi kotası ihale edilecek. Bu partinin muhammen bedeli 900 bin lira, geçici teminat bedeli ise 27 bin lira olarak belirlendi.

        Böylece Erzurum'da toplam 7 yaban keçisi kotası için düzenlenecek ihalenin toplam muhammen bedeli 2 milyon 100 bin liraya ulaştı.

        İhale, 7 Temmuz 2026 Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek. İlk parti saat 14.00'te, ikinci parti ise saat 14.30'da kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

        İhaleye yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş "Av Turizmi İzin Belgesi"ne sahip acenteler katılabilecek. İhale dokümanının her parti için 2 bin 500 lira karşılığında satın alınması zorunlu olurken, isteklilerin şartnamede belirtilen belge ve teminatları eksiksiz olarak ihale komisyonuna sunmaları gerekiyor.

        Öte yandan ihale şartnamesinde, ihale komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli belirlemekte serbest olduğu da belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaza yapan sürücüye yardıma giderken elektrik akımına kapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği devrilirken kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Kazayı görüp yardım etmek için aracından inen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Furkan Alan (27), yerdeki gerilim hattına temas edince akıma kapılarak ...
        #erzurum haberleri
        #dağ keçisi
        #av turizmi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!