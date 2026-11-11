78 yaşındaki kadına 15 milyon liralık terör tuzağı

İstanbul'da telefon dolandırıcılarının hedefi bu kez 78 yaşındaki E.G.H. oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yaşlı kadını telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıttı.

Kadına, adının terör örgütü listelerine karıştığını söyleyen dolandırıcılar, bu durumdan kurtulabilmesi için kendilerine para vermesi gerektiğini öne sürdü.

KİMSEYLE GÖRÜŞMEMESİNİ İSTEDİLER

Yaşlı kadını korkutarak söylediklerine inandıran şüpheliler, adını sözde terör örgütü listelerinden çıkaracaklarını vaat etti. Dolandırıcılar, kurdukları tuzağın ortaya çıkmaması için kadına kimseyle iletişim kurmaması yönünde baskı yaptı. Şüphelilerin yönlendirmeleri üzerine 78 yaşındaki kadın, kendisine verilen farklı banka hesaplarına para yatırdı. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, kadından elden para teslim etmesini istedi. Şüpheliler, banka hesaplarına yatırılan ve elden teslim edilen paralarla birlikte yaşlı kadını toplam 15 milyon lira dolandırdı.

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POLİS ŞEBEKENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Polis, yaşlı kadını arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve paraları alan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayıyla bağlantılı 9 şüphelinin kimliği belirlendi.

9 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım 2026 tarihinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait güvenlik kamera görüntüleri de elde edildi. Soruşturmanın ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.